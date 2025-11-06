A WJC Promoções Artísticas Ltda, de Restinga, vencedora da licitação para organizar a Expoagro Franca 2026, tem até esta quinta-feira, 6 de novembro, para efetuar o pagamento do lance no valor de R$ 279.903,82. A homologação da empresa ocorreu no dia 13 de outubro e festa está prevista para acontecer de 14 a 24 de maio.
A apuração da reportagem revelou que o prazo inicial de cinco dias úteis para o pagamento já havia expirado. No entanto, o edital da licitação permite a prorrogação do prazo por igual período, caso a vencedora solicite a extensão. Se a empresa não realizar o pagamento dentro do novo prazo, a licitação será considerada fracassada, colocando em risco a realização da principal festa popular de Franca no próximo ano.
A situação é ainda mais delicada porque a segunda colocada no processo, Bárbara Marras de Britto Alves, de Jaraguá do Sul (SC), foi desclassificada do certame. A empresa foi sancionada pela Prefeitura por integrar um grupo já penalizado em licitações anteriores, o que a torna inelegível para substituir a WJC em caso de desistência.
Procurada pela reportagem em diferentes ocasiões, a WJC não informou se já possui grade de shows definida. Nesta quinta-feira, 6, o responsável pela empresa, Jefferson Clever da Silva, foi novamente contatado. Segundo ele, a empresa irá fazer o pagamento e promover a festa.
Obrigações da contratada
De acordo com o edital, a empresa vencedora deverá promover pelo menos cinco shows artísticos, sendo dois gratuitos e um de caráter ecumênico. A contratada também terá autorização para montar palco, camarotes, arquibancadas, áreas VIP, além de comercializar espaços publicitários, estandes, bares, lanchonetes e instalar parque de diversões.
Os ingressos de pista poderão custar até R$ 30, valor superior ao praticado na última edição com atrações musicais, realizada em 2024, quando o ingresso desse setor não ultrapassava R$ 20.
Expoagro sem shows em 2025
Neste ano, a Expoagro não teve programação artística, após a desistência das empresas classificadas e a falta de tempo hábil para abrir um novo processo licitatório.
A comissão organizadora da Expoagro é presidida pela secretária municipal de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara de Oliveira Correia do Prado, e conta com representantes das secretarias de Finanças, Segurança, Esportes e Cultura, Infraestrutura e Saúde, por meio da Vigilância Sanitária.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.