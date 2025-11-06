A WJC Promoções Artísticas Ltda, de Restinga, vencedora da licitação para organizar a Expoagro Franca 2026, tem até esta quinta-feira, 6 de novembro, para efetuar o pagamento do lance no valor de R$ 279.903,82. A homologação da empresa ocorreu no dia 13 de outubro e festa está prevista para acontecer de 14 a 24 de maio.

A apuração da reportagem revelou que o prazo inicial de cinco dias úteis para o pagamento já havia expirado. No entanto, o edital da licitação permite a prorrogação do prazo por igual período, caso a vencedora solicite a extensão. Se a empresa não realizar o pagamento dentro do novo prazo, a licitação será considerada fracassada, colocando em risco a realização da principal festa popular de Franca no próximo ano.

A situação é ainda mais delicada porque a segunda colocada no processo, Bárbara Marras de Britto Alves, de Jaraguá do Sul (SC), foi desclassificada do certame. A empresa foi sancionada pela Prefeitura por integrar um grupo já penalizado em licitações anteriores, o que a torna inelegível para substituir a WJC em caso de desistência.