Um trecho do asfalto cedeu na manhã desta quinta-feira, 6, no centro de Franca, após o peso de um caminhão de lixo provocar o afundamento da pista. O veículo, que passava pelo local durante a coleta, ficou com as rodas traseiras presas no buraco que se abriu repentinamente.
O buraco tem cerca de um metro de profundidade e ficou completamente oco, sem terra por baixo do asfalto.
Para retirar o veículo, foi necessário acionar um guincho do tipo munk, já que o caminhão estava parcialmente afundado e não conseguia se mover por conta própria.
Equipes da Sabesp foram acionadas imediatamente e já trabalham no local para identificar as causas do afundamento e realizar os reparos necessários.
O trecho foi isolado com cones de segurança para evitar novos acidentes e permanece interditado até a conclusão dos reparos.
A Sabesp informou que fará uma vistoria completa para garantir a segurança da via antes de liberar o tráfego.
