Um trecho do asfalto cedeu na manhã desta quinta-feira, 6, no centro de Franca, após o peso de um caminhão de lixo provocar o afundamento da pista. O veículo, que passava pelo local durante a coleta, ficou com as rodas traseiras presas no buraco que se abriu repentinamente.

O buraco tem cerca de um metro de profundidade e ficou completamente oco, sem terra por baixo do asfalto.

Para retirar o veículo, foi necessário acionar um guincho do tipo munk, já que o caminhão estava parcialmente afundado e não conseguia se mover por conta própria.