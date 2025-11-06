06 de novembro de 2025
NO MEIO DA RUA

Caminhão de lixo afunda após asfalto ceder no centro de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Buraco que cedeu na pista com o peso do caminhão
Buraco que cedeu na pista com o peso do caminhão

Um trecho do asfalto cedeu na manhã desta quinta-feira, 6, no centro de Franca, após o peso de um caminhão de lixo provocar o afundamento da pista. O veículo, que passava pelo local durante a coleta, ficou com as rodas traseiras presas no buraco que se abriu repentinamente.

O buraco tem cerca de um metro de profundidade e ficou completamente oco, sem terra por baixo do asfalto.

Para retirar o veículo, foi necessário acionar um guincho do tipo munk, já que o caminhão estava parcialmente afundado e não conseguia se mover por conta própria.

Equipes da Sabesp foram acionadas imediatamente e já trabalham no local para identificar as causas do afundamento e realizar os reparos necessários.

O trecho foi isolado com cones de segurança para evitar novos acidentes e permanece interditado até a conclusão dos reparos.

A Sabesp informou que fará uma vistoria completa para garantir a segurança da via antes de liberar o tráfego.

