O Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), revelou o perfil conjugal dos moradores de Franca com 10 anos ou mais de idade.

De acordo com os dados do Instituto, a cidade possui 309.777 pessoas nesta faixa etária. Desse total, 161.363 indivíduos (cerca de 52,1%) declararam que viviam em união (casamento civil, união estável ou casamento religioso). Os 148.414 restantes (47,9%) não viviam em união.

A tendência local é muito similar à registrada no Brasil. Em todo o país, 90,3 milhões de pessoas (51,3%) vivem em união, contra 85,7 milhões (48,7%) que não vivem.

Faixa etária define o perfil