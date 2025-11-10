O Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), revelou o perfil conjugal dos moradores de Franca com 10 anos ou mais de idade.
De acordo com os dados do Instituto, a cidade possui 309.777 pessoas nesta faixa etária. Desse total, 161.363 indivíduos (cerca de 52,1%) declararam que viviam em união (casamento civil, união estável ou casamento religioso). Os 148.414 restantes (47,9%) não viviam em união.
A tendência local é muito similar à registrada no Brasil. Em todo o país, 90,3 milhões de pessoas (51,3%) vivem em união, contra 85,7 milhões (48,7%) que não vivem.
Faixa etária define o perfil
Uma análise mais detalhada sobre os grupos de idade em Franca mostra uma clara transição na vida adulta.
- Até 29 anos: o número de pessoas que "não viviam em união" é maior. Na faixa de 25 a 29 anos, por exemplo, 13.877 pessoas não estão em união, contra 12.911 que estão.
- A "Virada" (30-34 anos): a situação se inverte pela primeira vez. Neste grupo, 17.087 pessoas vivem em união, enquanto 9.823 não vivem.
- Adultos (35-54 anos): a proporção de pessoas em união se consolida como maioria.
Diferenças de gênero e o envelhecimento
Os dados do Censo em Franca também apontam para diferenças notáveis entre homens e mulheres ao longo da vida.
Nas faixas de 20 a 54 anos, há consistentemente mais mulheres vivendo em união do que homens. No grupo de 35 a 39 anos, por exemplo, são 10.023 mulheres em união para 9.441 homens.
Contudo, o cenário se inverte a partir dos 55 anos. Na faixa de 55 a 59 anos, 7.699 homens vivem em união, contra 7.104 mulheres.
A disparidade mais significativa aparece entre os idosos que não vivem em união, indicando uma maior proporção de viúvas ou mulheres solteiras na terceira idade.
- 75 a 79 anos: 2.835 mulheres não vivem em união, contra apenas 940 homens.
- 80 anos ou mais: a diferença é ainda mais acentuada, com 4.273 mulheres nesta condição, em comparação com 1.298 homens.
