Veja o obituário desta quinta-feira, 6, em Franca:
Nome: Paulo Sérgio Borges
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Antônio Antunes Moreira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
