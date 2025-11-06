Um serralheiro de 29 anos foi preso nessa quarta-feira, 5, acusado de tráfico de drogas no bairro Parque do Horto, em Franca. Ele vendia os entorpecentes e trabalhava com opção de delivery para comodidade dos clientes. Foi pego em flagrante com drogas no colo.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento de rotina pela região quando viram um carro Gol em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista acelerou e tentou fugir. A perseguição terminou na rua Antônio Brentini, onde os policiais conseguiram interceptar o veículo.

Durante a abordagem, o homem desceu do carro e algumas porções de drogas que estavam em seu colo caíram no chão. Questionado, ele confessou que vendia entorpecentes e explicou que cada papelote de cocaína era vendido por R$ 25.