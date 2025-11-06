A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, promove dois eventos para os amantes do ciclismo nesta semana. O primeiro é o tradicional Passeio Ciclístico Noturno, marcado para esta quinta-feira, 6.

A largada está prevista para as 19h30, saindo do Complexo Poliesportivo. O evento é gratuito e aberto a toda a população interessada em participar.

Percurso noturno

O trajeto desta quinta-feira foi definido para cobrir diversas regiões da cidade. O grupo sairá do Poliesportivo pela rua Capitão Zeca de Paula, passará pelo Centro e seguirá pelas seguintes vias principais: