GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
EVENTO GRATUITO

Passeio noturno e rural agitam ciclistas em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Passeio ciclístico realizado em Franca
A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, promove dois eventos para os amantes do ciclismo nesta semana. O primeiro é o tradicional Passeio Ciclístico Noturno, marcado para esta quinta-feira, 6.

A largada está prevista para as 19h30, saindo do Complexo Poliesportivo. O evento é gratuito e aberto a toda a população interessada em participar.

Percurso noturno

O trajeto desta quinta-feira foi definido para cobrir diversas regiões da cidade. O grupo sairá do Poliesportivo pela rua Capitão Zeca de Paula, passará pelo Centro e seguirá pelas seguintes vias principais:

  • avenida Presidente Vargas;
  • avenida Brasil; e
  • avenida Adhemar de Barros.

O retorno ao ponto de partida será feito pelas avenidas Hugo Betarello, Santa Cruz, Ângelo Pedro, rua Professora Maria Faleiros, e avenidas Champagnat e Antônio L. Caetano.

A organização do evento orienta que, para maior segurança de todos, os participantes utilizem os equipamentos de proteção individual necessários, como capacete e luzes de sinalização.

Evento no fim de semana

Além da atividade noturna, no domingo, 9, acontecerá uma edição especial do Passeio Ciclístico Rural.

Para este evento, o encontro dos ciclistas será no Aeroporto de Franca, às 7h15, com a saída programada para as 7h30. O percurso contemplará a "Estrada Velha de Batatais".

