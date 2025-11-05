Um homem de 29 anos foi preso nesta quarta-feira, 5, em Cristais Paulista, durante uma operação da Polícia Civil que apura o tráfico de drogas e a venda ilegal de cigarros eletrônicos.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia da cidade com apoio das equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram na casa do suspeito um tijolo de maconha pesando cerca de 600 gramas, um envelope com 50 gramas de cocaína, além de R$ 3.453,50 em dinheiro.