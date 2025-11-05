Um homem de 29 anos foi preso nesta quarta-feira, 5, em Cristais Paulista, durante uma operação da Polícia Civil que apura o tráfico de drogas e a venda ilegal de cigarros eletrônicos.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia da cidade com apoio das equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.
Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram na casa do suspeito um tijolo de maconha pesando cerca de 600 gramas, um envelope com 50 gramas de cocaína, além de R$ 3.453,50 em dinheiro.
Também foram apreendidos uma arma de mentira e uma televisão de 50 polegadas de origem suspeita.
Em um segundo endereço ligado ao investigado, os policiais localizaram o homem e o prenderam em flagrante. No local, foram apreendidos celulares que deverão ser periciados para auxiliar nas investigações.
O suspeito foi levado à Delegacia de Cristais Paulista, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado à cadeia pública de Franca, onde permanecerá à disposição da Justiça.
