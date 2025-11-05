Sueli de Fátima da Silva, de 63 anos, morreu nessa terça-feira, 4, em Franca. Ela era mãe do vice-prefeito de Restinga, Julimar Rodrigues (PL).

Sueli, natural e moradora de Franca, lutava contra um câncer havia cinco anos. Além de Julimar, ela deixou outros três filhos: Juliano, Maiko e Matheus.

“Ela foi uma mulher guerreira, mãe e pai, cuidou de quatro filhos, deixando um legado de respeito, de luta e de honestidade. Não é fácil, mas temos que seguir nossa caminhada”, disse Julimar, que também foi vereador em Restinga.