Sueli de Fátima da Silva, de 63 anos, morreu nessa terça-feira, 4, em Franca. Ela era mãe do vice-prefeito de Restinga, Julimar Rodrigues (PL).
Sueli, natural e moradora de Franca, lutava contra um câncer havia cinco anos. Além de Julimar, ela deixou outros três filhos: Juliano, Maiko e Matheus.
“Ela foi uma mulher guerreira, mãe e pai, cuidou de quatro filhos, deixando um legado de respeito, de luta e de honestidade. Não é fácil, mas temos que seguir nossa caminhada”, disse Julimar, que também foi vereador em Restinga.
A Prefeitura de Restinga decretou luto oficial de três dias em manifestação de pesar pela morte da mãe do vice-prefeito.
Sueli de Fátima da Silva foi sepultada nesta quarta-feira, 5, às 14h, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
