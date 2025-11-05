05 de novembro de 2025
LUTO

Morre Sueli da Silva, mãe do vice-prefeito de Restinga

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Luto: Sueli de Fátima da Silva, de 63 anos
Sueli de Fátima da Silva, de 63 anos, morreu nessa terça-feira, 4, em Franca. Ela era mãe do vice-prefeito de Restinga, Julimar Rodrigues (PL).

Sueli, natural e moradora de Franca, lutava contra um câncer havia cinco anos. Além de Julimar, ela deixou outros três filhos: Juliano, Maiko e Matheus.

“Ela foi uma mulher guerreira, mãe e pai, cuidou de quatro filhos, deixando um legado de respeito, de luta e de honestidade. Não é fácil, mas temos que seguir nossa caminhada”, disse Julimar, que também foi vereador em Restinga.

A Prefeitura de Restinga decretou luto oficial de três dias em manifestação de pesar pela morte da mãe do vice-prefeito.

Sueli de Fátima da Silva foi sepultada nesta quarta-feira, 5, às 14h, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.

