05 de novembro de 2025
Nuvem de poeira se aproxima e ventania chega a 49 km em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Céu visto da Vila São Sebastião, em Franca
Céu visto da Vila São Sebastião, em Franca

Franca é atingida por uma forte ventania com nuvens de poeira se aproximando na tarde desta quarta-feira, 5. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as rajadas chegaram a 49 km/h, obrigando pedestres e motoristas a redobrarem a atenção nas ruas e avenidas da cidade.

Vídeos enviados ao portal GCN/Sampi mostram diferentes pontos de Franca durante a ventania. Na Zona Oeste, moradores do Jardim Zelinda e do Residencial Amazonas registraram as nuvens se aproximando. O mesmo aconteceu em bairros como Jardim Paulistano, Centro e Vila São Sebastião.

No bairro São José, na região central, o vento forte chegou por volta das 16h e chegou a causar quedas de energia em alguns locais.

A cidade está em alerta amarelo para tempestade, segundo o Inmet, com previsão de duração até a manhã desta quinta-feira, 6. Já o Climatempo estima apenas 2,6 milímetros de chuva para Franca nesta quarta-feira.

Cidades vizinhas, como Igarapava e Jeriquara, também foram atingidas pela grande nuvem de poeira.

