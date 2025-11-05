Franca é atingida por uma forte ventania com nuvens de poeira se aproximando na tarde desta quarta-feira, 5. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as rajadas chegaram a 49 km/h, obrigando pedestres e motoristas a redobrarem a atenção nas ruas e avenidas da cidade.

Vídeos enviados ao portal GCN/Sampi mostram diferentes pontos de Franca durante a ventania. Na Zona Oeste, moradores do Jardim Zelinda e do Residencial Amazonas registraram as nuvens se aproximando. O mesmo aconteceu em bairros como Jardim Paulistano, Centro e Vila São Sebastião.

No bairro São José, na região central, o vento forte chegou por volta das 16h e chegou a causar quedas de energia em alguns locais.