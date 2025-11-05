Morreu em Franca nesta quarta-feira, 5, Paulo Sérgio Borges, aos 72 anos, um dos fundadores da Aspa (Associação de Pais e Amigos do Basquete). Ele vinha lutando contra o câncer e não resistiu às complicações da doença.

Paulo Sérgio deixa mulher, três filhos e 4 netos. Atualmente, estava desempenhando atividades no setor de comércio. Ele era bastante conhecido no meio do basquete por ser irmão de Doracélia Borges dos Santos (Dodô), mulher de Chuí, ex-ala do basquete francano e brasileiro.

Chuí lamentou o falecimento do cunhado, que fez parte da primeira diretoria da Aspa em 1998, ao lado de Ismael Naves. “Foi tudo tão rápida essa doença... Uma pessoa saudável, produtiva, e acontecer isso aí. Vai fazer muita falta”.