06 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OPORTUNIDADE

Creche Verde & Água abre seleção para educadoras; confira

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Franca
Creche Verde & Água, em Franca
Creche Verde & Água, em Franca

A Creche Escola Dr. Vicente de Paula Latorraca, conhecida como CCI Verde & Água, está com processo seletivo aberto para a contratação de duas educadoras em Franca.

De acordo com o edital, o período para envio de currículos vai até sexta-feira, 7, e a documentação deve ser encaminhada exclusivamente por e-mail para o endereço coordcciverdeagua@hotmail.com.

As vagas são destinadas a profissionais com formação superior em pedagogia ou magistério. Embora o processo não siga as regras de concurso público, ele será conduzido com base nos princípios de impessoalidade, igualdade, objetividade, economicidade e publicidade.

A análise e avaliação dos candidatos ficarão a cargo da própria instituição.

A instituição é uma OSC (Organização da Sociedade Civil) sem fins lucrativos que atua na área de Educação Infantil e mantém parceria com a Prefeitura por meio de um Termo de Colaboração.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários