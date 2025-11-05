A Creche Escola Dr. Vicente de Paula Latorraca, conhecida como CCI Verde & Água, está com processo seletivo aberto para a contratação de duas educadoras em Franca.
De acordo com o edital, o período para envio de currículos vai até sexta-feira, 7, e a documentação deve ser encaminhada exclusivamente por e-mail para o endereço coordcciverdeagua@hotmail.com.
As vagas são destinadas a profissionais com formação superior em pedagogia ou magistério. Embora o processo não siga as regras de concurso público, ele será conduzido com base nos princípios de impessoalidade, igualdade, objetividade, economicidade e publicidade.
A análise e avaliação dos candidatos ficarão a cargo da própria instituição.
A instituição é uma OSC (Organização da Sociedade Civil) sem fins lucrativos que atua na área de Educação Infantil e mantém parceria com a Prefeitura por meio de um Termo de Colaboração.
