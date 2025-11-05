O psicólogo de 45 anos, preso em 1º de setembro por agredir e ameaçar a companheira de 38 anos no bairro Cidade Nova, em Franca, foi solto na última segunda-feira, 3, por decisão judicial. A audiência ocorreu no Fórum da cidade e resultou na concessão de liberdade provisória ao acusado.

Segundo o juiz responsável pelo caso, não há mais motivos para mantê-lo preso, já que o processo foi concluído e não existe risco em permitir que ele responda em liberdade.

No termo da audiência, o magistrado escreveu: "a prisão do acusado não se sustenta nas condições atuais, uma vez que a instrução penal já está encerrada. Não há risco na concessão de soltura, motivo pelo qual concedo liberdade provisória."