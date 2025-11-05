O psicólogo de 45 anos, preso em 1º de setembro por agredir e ameaçar a companheira de 38 anos no bairro Cidade Nova, em Franca, foi solto na última segunda-feira, 3, por decisão judicial. A audiência ocorreu no Fórum da cidade e resultou na concessão de liberdade provisória ao acusado.
Segundo o juiz responsável pelo caso, não há mais motivos para mantê-lo preso, já que o processo foi concluído e não existe risco em permitir que ele responda em liberdade.
No termo da audiência, o magistrado escreveu: "a prisão do acusado não se sustenta nas condições atuais, uma vez que a instrução penal já está encerrada. Não há risco na concessão de soltura, motivo pelo qual concedo liberdade provisória."
As medidas protetivas em favor da vítima foram reforçadas, e o acusado deverá cumpri-las. Caso desobedeça, poderá ser preso novamente.
A mulher, que sofreu as agressões, mudou-se de cidade em busca de segurança. Mas, desde que o agressor foi solto, ela tem vivido momentos de pânico e ansiedade.
Após o caso vir à tona, outras mulheres procuraram a vítima e teriam dito que também foram alvo de abusos do mesmo psicólogo, mas que não tiveram coragem de denunciar.
Uma das mulheres enviou uma mensagem de apoio à vítima. "Eu espero há anos por essa notícia. Você teve muita coragem. Quando eu soube, fiquei emocionada. Várias de nós queríamos falar, mas o medo era maior. Obrigada por ter feito o que a gente não conseguiu fazer", disse.
“Foi terrível. Eu nunca denunciei, e essa é uma culpa que carrego até hoje. A gente fica paralisada pelo medo. Quero te agradecer por tudo o que fez, você não tem noção do bem que causou”, completou.
O psicólogo, preso por violência doméstica e ameaças, agora responde a processo em liberdade.
Relembre o caso
O caso aconteceu na noite de domingo, 1º de setembro, e começou após uma discussão durante um show.
A mulher pediu para ir embora, o que irritou o psicólogo. Segundo o boletim de ocorrência, o homem se recusava a dar carona a um amigo que estava com o casal, e o desentendimento continuou até a casa dele, onde a briga virou agressão física.
A mulher relatou ter sido puxada pelos cabelos, agredida com tapas e chutes, além de ameaçada de morte. Um dos golpes foi tão forte que machucou o braço dela, que precisou ser imobilizado.
Assustada, a vítima conseguiu sair da casa carregando malas e aguardou a Polícia Militar do lado de fora. Quando os policiais chegaram, encontraram o psicólogo trancado no quarto, segurando o celular da mulher e se recusando a abrir a porta.
O homem negou as agressões, dizendo que a companheira “tinha caído” e se machucado sozinha. No entanto, os ferimentos e o exame de corpo de delito confirmaram o contrário. Ele foi preso em flagrante e levado à Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu até a decisão judicial desta semana.
