A morte da cantora Marília Mendonça completou quatro anos nesta quarta-feira, 5. Conhecida como a “Rainha da Sofrência”, ela morreu em um acidente aéreo em Minas Gerais. Um dos maiores nomes do sertanejo nacional, Marília se apresentou em Franca em duas ocasiões, encantando o público e deixando grandes lembranças.

Em 2017, a cantora veio a Franca para participar do RR Rodeo Music, no Parque de Exposições “Fernando Costa”. Com apenas 21 anos, a cantora fazia seu primeiro show na cidade e já era a atração mais esperada da noite.

No ano seguinte, em 2018, Marília voltou a Franca, no mesmo local, dessa vez para a Expoagro, e deu entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi. Na época, a cantora acumulava 500 mil seguidores no Spotify.