A morte da cantora Marília Mendonça completou quatro anos nesta quarta-feira, 5. Conhecida como a “Rainha da Sofrência”, ela morreu em um acidente aéreo em Minas Gerais. Um dos maiores nomes do sertanejo nacional, Marília se apresentou em Franca em duas ocasiões, encantando o público e deixando grandes lembranças.
Em 2017, a cantora veio a Franca para participar do RR Rodeo Music, no Parque de Exposições “Fernando Costa”. Com apenas 21 anos, a cantora fazia seu primeiro show na cidade e já era a atração mais esperada da noite.
No ano seguinte, em 2018, Marília voltou a Franca, no mesmo local, dessa vez para a Expoagro, e deu entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi. Na época, a cantora acumulava 500 mil seguidores no Spotify.
"Tenho 23 anos, pouco mais de 3 anos de carreira e tudo tem acontecido de maneira tão incrível, posso dizer que tenho muito mais do que um dia sonhei", disse Marília.
Quatro anos após sua morte, são 12,6 milhões de ouvintes mensais, inclusive tendo lançado um novo single no dia 23 de outubro, com o nome “Segundo Amor da Sua Vida”. A música já conta com mais de 5 milhões de streams no Spotify, além de 4,7 milhões de visualizações no YouTube.
O repórter do GCN, Hevertom Talles, teve a oportunidade de estar pessoalmente com a cantora nas duas passagens dela pela cidade, inclusive fazendo parte da assessoria dos eventos que a trouxeram. “A Marília foi muito atenciosa conosco, ela nos recebeu com muito carinho, foi bem simpática. Ela demonstrava tranquilidade e alegria em estar ali”, contou.
Hevertom completou que Marília faz muita falta no cenário musical. "Ela fez shows incríveis nas duas edições, com uma entrega impressionante e um público enorme. Eu, particularmente, sou fã da Marília Mendonça. Ela representa, até hoje, uma força feminina muito grande na música sertaneja – e faz muita falta", finalizou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.