O comércio de Franca deve contratar entre 1,7 mil e 2,3 mil trabalhadores temporários até o final de 2025, conforme estimativas do Instituto de Economia da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca). A movimentação é típica do último trimestre do ano, quando o aumento nas vendas, impulsionado por datas como a Black Friday e o Natal, aquece o mercado e amplia as oportunidades de emprego no varejo local.
De acordo com dados do Caged, o número de admissões no setor cresceu 7,8% em 2023 e 9,1% em 2024 no mesmo período, tendência que deve se repetir neste ano. A expectativa é que o volume de temporários contratados fique próximo ao registrado no ano passado, quando o comércio contabilizou 2.253 postos de trabalho sazonais.
Segundo o economista Rodrigo Souza, do IE-Acif, as contratações neste fim de ano são fundamentais para equilibrar o aumento da demanda sem comprometer as finanças dos empreendedores.
“As contratações de empregados temporários são uma alternativa fundamental para que, principalmente, os pequenos negócios, que representam a grande maioria dos estabelecimentos em Franca, possam atender o aumento de fluxo de pessoas em seus estabelecimentos", destaca Rodrigo.
O levantamento mostra ainda que o estoque de empregos formais no comércio da cidade vem crescendo gradualmente: foram 21.429 em 2022, 21.803 em 2023, 22.525 em 2024 e 22.817 atualmente em 2025.
O reforço temporário nas equipes deve movimentar diferentes segmentos, com destaque para vestuário, calçados, cosméticos e alimentação, além do aumento da procura por vagas em vendas, caixas e atendimento ao cliente.
