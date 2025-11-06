O comércio de Franca deve contratar entre 1,7 mil e 2,3 mil trabalhadores temporários até o final de 2025, conforme estimativas do Instituto de Economia da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca). A movimentação é típica do último trimestre do ano, quando o aumento nas vendas, impulsionado por datas como a Black Friday e o Natal, aquece o mercado e amplia as oportunidades de emprego no varejo local.

De acordo com dados do Caged, o número de admissões no setor cresceu 7,8% em 2023 e 9,1% em 2024 no mesmo período, tendência que deve se repetir neste ano. A expectativa é que o volume de temporários contratados fique próximo ao registrado no ano passado, quando o comércio contabilizou 2.253 postos de trabalho sazonais.

Segundo o economista Rodrigo Souza, do IE-Acif, as contratações neste fim de ano são fundamentais para equilibrar o aumento da demanda sem comprometer as finanças dos empreendedores.