Um caminhão carregado de laranjas tombou nesta terça-feira, 4 no trevo da Volta Grande, em Miguelópolis, e parte da carga se espalhou pela rodovia Paulo Borges de Oliveira, deixando o trecho perigoso para os motoristas que passavam pelo local.

O caminhão seguia em direção a Colina quando o motorista perdeu o controle na curva do trevo. A carga se espalhou pela pista, junto com o óleo que vazou do veículo após o tombamento, aumentando o risco de novos acidentes.

Populares e policiais militares que passavam pelo local ajudaram a retirar o motorista da cabine. Ele teve apenas escoriações leves e passa bem.