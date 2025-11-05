Um caminhão carregado de laranjas tombou nesta terça-feira, 4 no trevo da Volta Grande, em Miguelópolis, e parte da carga se espalhou pela rodovia Paulo Borges de Oliveira, deixando o trecho perigoso para os motoristas que passavam pelo local.
O caminhão seguia em direção a Colina quando o motorista perdeu o controle na curva do trevo. A carga se espalhou pela pista, junto com o óleo que vazou do veículo após o tombamento, aumentando o risco de novos acidentes.
Populares e policiais militares que passavam pelo local ajudaram a retirar o motorista da cabine. Ele teve apenas escoriações leves e passa bem.
Equipes do der (Departamento de Estradas de Rodagem) foram acionadas para sinalizar a via e limpar o trecho, que ficou coberto pelas laranjas e pelo óleo derramado.
A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e vai investigar as causas do acidente.
