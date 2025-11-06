A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca segue com a tradicional Campanha de Natal 2025, uma ação solidária que une comunidade, empresas e parceiros em prol de mais de 800 pessoas atendidas pela instituição.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um Natal especial e inclusivo, com a realização de um almoço festivo, a entrega de cerca de 300 cestas solidárias a famílias em situação de vulnerabilidade, além da chegada do Papai Noel, momento aguardado com alegria por atendidos e colaboradores.

De acordo com a diretoria da Apae, a campanha simboliza o espírito de união e cuidado que marca o trabalho da entidade durante todo o ano.