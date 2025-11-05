Um fenômeno raro iluminou o céu de Franca na madrugada desta quarta-feira, 5. Por volta de 0h50, moradores da cidade registraram o chamado halo lunar — um anel luminoso que se forma ao redor da Lua, resultado da refração da luz nas partículas de gelo presentes nas nuvens mais altas da atmosfera.
O espetáculo natural chamou atenção nas redes sociais, com diversos registros feitos por francanos que se encantaram com o brilho e o formato perfeito do círculo em torno da Lua.
O que é esse fenômeno?
O halo lunar é um fenômeno óptico atmosférico que ocorre quando a luz da Lua passa através de cristais de gelo suspensos nas nuvens altas, geralmente do tipo cirro ou cirro-estrato, situadas a cerca de 8 a 12 quilômetros de altitude.
Esses cristais agem como pequenos prismas, que refletem e refratam a luz lunar, separando-a em diferentes direções e criando um anel luminoso em torno da Lua, geralmente com cerca de 22° de raio.
Mesmo sendo luz refletida do Sol, a Lua cheia (ou quase cheia) é suficientemente brilhante para produzir o efeito. O halo pode aparecer branco, mas às vezes revela tons sutis de vermelho, azul ou violeta, dependendo do tipo e da orientação dos cristais de gelo.
Antigamente, o halo lunar era interpretado como prenúncio de chuva ou mudança no tempo, e há alguma verdade nisso: as nuvens cirro-estratos que o causam podem anteceder frentes frias, indicando a aproximação de sistemas de instabilidade atmosférica.
