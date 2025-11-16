A jovem escritora de Franca, Maria Luiza Salomão Smozono, de apenas 16 anos, adicionou uma grande conquista ao seu já impressionante currículo: ela ganhou o primeiro lugar em um concurso internacional de poesias em Portugal. Maria Luiza foi laureada com o prêmio de "revelação juvenil" no XVI Concurso Agostinho Gomes, um tradicional evento literário de âmbito internacional.

A estudante foi para Portugal, onde participou da cerimônia de premiação no início deste mês, e retornou a Franca com essa grande conquista. "Não sei se consigo descrever o quanto é emocionante, na verdade foi uma grande surpresa ter o trabalho premiado", disse a jovem.

O poema vencedor, intitulado "Anônimos", foi inspirado no livro "A vida que ninguém vê", da jornalista Eliane Brum. Segundo a análise da comissão julgadora, "o presente poema pode ser entendido como meditação sobre as virtudes da persistência e da humildade; e da sabedoria de olhar o outro atentamente".

Paixão que vem de casa