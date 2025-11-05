Um pedreiro de 30 anos foi preso na noite desta terça-feira, 4 no bairro Jardim Primavera, em Franca, por não pagar pensão alimentícia aos filhos.
De acordo com a Polícia Militar, a dívida chega a R$ 2.129,57. Os policiais foram até a casa do homem, explicaram o motivo da prisão e cumpriram o mandado judicial.
A mãe do pedreiro foi avisada sobre a prisão e sobre o valor da dívida. Segundo os policiais, ele não reagiu e foi levado tranquilamente até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Uma conhecida, que preferiu não se identificar, criticou a postura dele e disse que o homem age diferente nas redes sociais. “Ele vive postando foto como se fosse um paizão, mas os filhos vão comer o quê? Ele fez, agora tem que assumir. É muito pesado pra mãe cuidar sozinha”, disse, indignada.
Depois de ser ouvido, o pedreiro foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde vai ficar à disposição da Justiça.
