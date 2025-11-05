Um pedreiro de 30 anos foi preso na noite desta terça-feira, 4 no bairro Jardim Primavera, em Franca, por não pagar pensão alimentícia aos filhos.

De acordo com a Polícia Militar, a dívida chega a R$ 2.129,57. Os policiais foram até a casa do homem, explicaram o motivo da prisão e cumpriram o mandado judicial.

A mãe do pedreiro foi avisada sobre a prisão e sobre o valor da dívida. Segundo os policiais, ele não reagiu e foi levado tranquilamente até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.