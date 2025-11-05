Veja o obituário desta quarta-feira, 5, em Franca:
Nome: Gilberto Conceição dos Santos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Antonio Pedro Filho
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Restinga
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Luzia Silva Gandolpho
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Sueli de Fátima da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Sérgio Teodoro Melo
Idade: 60 anos
Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 17h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.