Veja o obituário desta quarta-feira, 5, em Franca:

Nome: Gilberto Conceição dos Santos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Antonio Pedro Filho

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Restinga

Horário previsto do sepultamento: 16h