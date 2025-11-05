Moradores de um prédio na rua Alberto Ferrante, no bairro Boa Vista, em Franca, estão desesperados com a situação de um terreno vizinho. O local, que fica nos fundos da igreja São Benedito, foi invadido e transformado em um lixão clandestino, causando uma infestação de insetos nos apartamentos e casas da região.

"Os apartamentos estão cheios de moscas e baratas. Fico imaginando as casas ao lado", desabafa uma moradora. Segundo ela, a situação é "muito frustrante e insalubre" e vem piorando há cerca de quatro meses, com o aumento do acúmulo de entulho.

Esta não é a primeira vez que a vizinhança enfrenta o problema. "Após uma denúncia feita há dois anos, as autoridades vieram e o pessoal responsável pelo lixão sumiu, mas agora eles voltaram", relata.