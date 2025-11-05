05 de novembro de 2025
'MUITO LIXO'

Lixão em terreno no Boa Vista causa transtorno para vizinhos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp/GCN
Terreno tomado por lixo no bairro Boa Vista, em Franca
Terreno tomado por lixo no bairro Boa Vista, em Franca

Moradores de um prédio na rua Alberto Ferrante, no bairro Boa Vista, em Franca, estão desesperados com a situação de um terreno vizinho. O local, que fica nos fundos da igreja São Benedito, foi invadido e transformado em um lixão clandestino, causando uma infestação de insetos nos apartamentos e casas da região.

"Os apartamentos estão cheios de moscas e baratas. Fico imaginando as casas ao lado", desabafa uma moradora. Segundo ela, a situação é "muito frustrante e insalubre" e vem piorando há cerca de quatro meses, com o aumento do acúmulo de entulho.

Esta não é a primeira vez que a vizinhança enfrenta o problema. "Após uma denúncia feita há dois anos, as autoridades vieram e o pessoal responsável pelo lixão sumiu, mas agora eles voltaram", relata.

A moradora, que vive no local há 11 anos, afirma que o terreno "sempre foi invadido". Ela explica que um homem e uma mulher ficam dentro do lote, que é fechado mas mantido "entreaberto", e são os responsáveis pelo acúmulo do lixo.

O Portal GCN/Sampi entrou em contato com o Departamento de Vigilância em Saúde. Segundo o órgão, o proprietário do imóvel foi identificado e será notificado a efetuar a limpeza no prazo de 15 dias, previsto na legislação municipal, sob pena de aplicação de multa.

