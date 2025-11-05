Moradores de um prédio na rua Alberto Ferrante, no bairro Boa Vista, em Franca, estão desesperados com a situação de um terreno vizinho. O local, que fica nos fundos da igreja São Benedito, foi invadido e transformado em um lixão clandestino, causando uma infestação de insetos nos apartamentos e casas da região.
"Os apartamentos estão cheios de moscas e baratas. Fico imaginando as casas ao lado", desabafa uma moradora. Segundo ela, a situação é "muito frustrante e insalubre" e vem piorando há cerca de quatro meses, com o aumento do acúmulo de entulho.
Esta não é a primeira vez que a vizinhança enfrenta o problema. "Após uma denúncia feita há dois anos, as autoridades vieram e o pessoal responsável pelo lixão sumiu, mas agora eles voltaram", relata.
A moradora, que vive no local há 11 anos, afirma que o terreno "sempre foi invadido". Ela explica que um homem e uma mulher ficam dentro do lote, que é fechado mas mantido "entreaberto", e são os responsáveis pelo acúmulo do lixo.
O Portal GCN/Sampi entrou em contato com o Departamento de Vigilância em Saúde. Segundo o órgão, o proprietário do imóvel foi identificado e será notificado a efetuar a limpeza no prazo de 15 dias, previsto na legislação municipal, sob pena de aplicação de multa.
