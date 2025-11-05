A construção do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) de Franca, no Jardim Botânico, entrou em sua reta final e está em fase de acabamento. A megaestrutura, dividida em quatro blocos, contará com 48 salas e 35 consultórios. No momento, os trabalhos se concentram no revestimento das paredes e nos serviços da área externa, como a instalação de rampas de acessibilidade, sistemas de drenagem, grades de proteção e arborização.
Os blocos 3 e 4 são os mais adiantados e já começaram a receber a pintura interna, o assentamento de sanitários e bancadas de pedra, além de todo o cabeamento e os quadros de energia geral. Portas, janelas e a iluminação desses blocos já foram instaladas. O acesso a essas unidades será facilitado pela rua Ginez Garcia, que foi recentemente asfaltada e se conecta à avenida Jaime Telini.
Nos blocos 1 e 2, as equipes trabalham na instalação de cabeamento, louças sanitárias e dos "bate-macas" nos corredores, além da execução das caixas de passagem de esgoto e águas pluviais.
Capa Infantil também avança
Paralelamente à obra do NGA, o terreno no Jardim Botânico também abriga a construção da nova unidade do Caps Infantil (Centro de Atenção Psicossocial). O centro será destinado ao atendimento de crianças e adolescentes (até 17 anos e 11 meses) que sofrem com transtornos ou sofrimento psíquico.
A obra, uma parceria com o Governo Federal, está na fase de infraestrutura da fundação, com a execução da concretagem dos blocos e das vigas baldrames. A futura unidade contará com consultórios, refeitórios, salas de atividades, posto de enfermagem, cozinha e um parquinho.
