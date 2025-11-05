05 de novembro de 2025
MURALHA PAULISTA

Franca pretende instalar 2 mil câmeras de reconhecimento facial

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Central de Monitoramento, que opera 24 horas por dia, no bairro Cidade Nova, em Franca
Central de Monitoramento, que opera 24 horas por dia, no bairro Cidade Nova, em Franca

A Prefeitura de Franca anunciou uma ampliação maciça em seu sistema de monitoramento, com o objetivo de criar um "cinturão de segurança" na cidade. O projeto prevê a instalação de mais de 2 mil câmeras em prédios públicos e a adição de quase 50 novos dispositivos de vigilância em pontos estratégicos, como entradas, saídas e cruzamentos de grande fluxo.

Questionada, porém, sobre valores, prazos da licitação e locais de instalação, a Prefeitura não soube responder.

Segundo a assessoria de imprensa, o novo sistema contará com tecnologia de reconhecimento facial e será totalmente integrado às Polícias Civil e Militar, além de fazer parte do programa estadual Muralha Paulista.

Todo o fluxo de imagens será acompanhado pela Central de Monitoramento, que opera 24 horas por dia no bairro Cidade Nova.

Para garantir o funcionamento do novo sistema, a Prefeitura investiu na criação de cargos de Agente de Videomonitoramento, que atuarão em conjunto com a Guarda Civil Municipal. Estes novos servidores já passaram por um curso de formação e estão em atividade, operando câmeras que possuem sistema de giro de 360 graus.

