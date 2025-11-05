A Prefeitura de Franca anunciou uma ampliação maciça em seu sistema de monitoramento, com o objetivo de criar um "cinturão de segurança" na cidade. O projeto prevê a instalação de mais de 2 mil câmeras em prédios públicos e a adição de quase 50 novos dispositivos de vigilância em pontos estratégicos, como entradas, saídas e cruzamentos de grande fluxo.

Questionada, porém, sobre valores, prazos da licitação e locais de instalação, a Prefeitura não soube responder.

Segundo a assessoria de imprensa, o novo sistema contará com tecnologia de reconhecimento facial e será totalmente integrado às Polícias Civil e Militar, além de fazer parte do programa estadual Muralha Paulista.