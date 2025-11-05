05 de novembro de 2025
CONSCIENTIZAÇÃO

Saúde faz mutirão do Novembro Azul na praça central

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Mês de novembro se inicia com campanhas do Novembro Azul, em Franca
A Secretaria de Saúde de Franca inicia, nesta semana, as ações da campanha Novembro Azul, dedicada à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, o tipo mais comum entre os homens. Além das atividades nos postos de saúde, a campanha terá um grande evento de mobilização no Centro.

O principal evento será o Novembro Azul na Praça, que acontece neste sábado, 8 de novembro, das 9h às 13h, na praça Nossa Senhora da Conceição. Mais de 40 servidores de diferentes áreas da saúde estarão no local.

Durante o mutirão, os homens terão acesso a uma série de serviços gratuitos, como:

  • Solicitação de exame PSA (para homens a partir de 50 anos);
  • Agendamento de consulta médica;
  • Aferição de pressão arterial;
  • Testes rápidos de HIV (com distribuição de autotestes);
  • Distribuição de preservativos e gel lubrificante;
  • Oficinas sobre saúde mental e autocuidado;
  • Orientações sobre saúde bucal e combate à dengue.

Programação nos bairros

Além da ação central, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégias de Saúde da Família) estarão engajadas durante todo o mês com palestras em salas de espera e ações de orientação.

Confira a programação já definida:

  • ESF Palma
    • 6/11 às 8 horas: Pedidos de exame PSA e teste rápido de sífilis e hepatite.
  • UBS Aeroporto I
    • 11/11 às 11 horas: Ações na sala de espera com médico.
    • 19/11 às 13 horas: Sala de espera com técnico de enfermagem.
    • 26/11 às 8h30: Ações na sala de espera com dentista.
  • UBS Aeroporto III
    • 11 e 25 de novembro: Testes rápidos com agendamento prévio.
  • UBS Leporace
    • 11/11 às 8 horas: Saúde em Ação.
    • 18/11 às 9 horas: Saúde em Ação.
    • 25/11 às 10h30: Sala de espera com atividades.
  • ESF Esmeralda
    • 13/11 às 7h30: Palestra em empresa sobre saúde do homem.
  • UBS Santa Terezinha
    • 13/11 às 11 horas e 24/11 às 9 horas: Sala de Espera com médico.
  • UBS Paraty
    • 17/11 às 9 horas: Palestra com médico sobre prevenção e diagnóstico precoce.
  • UBS Paulistano
    • 17/11 das 9h às 10h30: Palestra Visual e Saúde em Dia.
    • 18/11 às 8 horas: Palestra sobre Saúde do Homem.
    • 19/11 às 8 horas: Palestra 'Papo Reto: um toque de prevenção’.
  • UBS Paulista
    • 18/11 às 15 horas: Palestra na Sala de Espera sobre Novembro Azul.
  • UBS Planalto
    • 19/11 às 7 horas: Grupo ‘Saúde em Ação (no salão da Igreja Santa Luzia).

