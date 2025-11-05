A Secretaria de Saúde de Franca inicia, nesta semana, as ações da campanha Novembro Azul, dedicada à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, o tipo mais comum entre os homens. Além das atividades nos postos de saúde, a campanha terá um grande evento de mobilização no Centro.

O principal evento será o Novembro Azul na Praça, que acontece neste sábado, 8 de novembro, das 9h às 13h, na praça Nossa Senhora da Conceição. Mais de 40 servidores de diferentes áreas da saúde estarão no local.

Durante o mutirão, os homens terão acesso a uma série de serviços gratuitos, como:

Solicitação de exame PSA (para homens a partir de 50 anos);

Agendamento de consulta médica;

Aferição de pressão arterial;

Testes rápidos de HIV (com distribuição de autotestes);

Distribuição de preservativos e gel lubrificante;

Oficinas sobre saúde mental e autocuidado;

Orientações sobre saúde bucal e combate à dengue.

Programação nos bairros