O Sesi Franca Basquete perdeu para o Minas por 86 a 70 na noite desta terça-feira, 4, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), pela sexta partida do NBB (Novo Basquete Brasil) da temporada 2025/2026.

O técnico Helinho Garcia não contou novamente com o ala David Jackson e o ala-armador Georginho, ambos lesionados.

O time de Franca não se saiu bem na partida. Perdeu o primeiro quarto por 21 a 17, venceu o segundo por 20 a 18, mas voltou a ser superado no terceiro (22 a 18) e no último quarto (25 a 15).