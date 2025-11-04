O Sesi Franca Basquete perdeu para o Minas por 86 a 70 na noite desta terça-feira, 4, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), pela sexta partida do NBB (Novo Basquete Brasil) da temporada 2025/2026.
O técnico Helinho Garcia não contou novamente com o ala David Jackson e o ala-armador Georginho, ambos lesionados.
O time de Franca não se saiu bem na partida. Perdeu o primeiro quarto por 21 a 17, venceu o segundo por 20 a 18, mas voltou a ser superado no terceiro (22 a 18) e no último quarto (25 a 15).
Os destaques do time da casa foram Wini e Arendo, com 17 pontos cada. Pelo Franca, os maiores pontuadores foram Bennett, com 16 pontos; Lucas Dias, com 15; e Zu Jr., com 12.
O próximo jogo do Sesi Franca na competição nacional será nesta quinta-feira, 6, às 19h, novamente em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro.
