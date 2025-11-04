A Câmara Municipal de Franca adiou por seis sessões a votação do projeto de lei que busca simplificar a emissão de alvarás de construção para edificações de baixa complexidade. Na sessão ordinária desta terça-feira, 4, os vereadores também aprovaram a implantação de QR Codes em placas de obras públicas e a criação de uma campanha de conscientização sobre o descarte correto de lixo.

A simplificação de alvarás abrange galpões, residências e salas comerciais de até 210 metros quadrados, com a emissão do Alvará Declaratório em até cinco dias úteis após o protocolo do pedido, desde que todas as exigências legais sejam atendidas.

O texto determina que o autor do projeto e o responsável técnico deverão declarar, por meio da plataforma Gov.br, que a construção está de acordo com as normas e legislações urbanísticas vigentes. Caso as exigências não sejam cumpridas, o alvará poderá ser suspenso, e os responsáveis estarão sujeitos a multas entre R$ 1 mil e R$ 5 mil, além das penalidades previstas no Código Penal.