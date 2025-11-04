Você já conheceu alguém chamado Abelarde, Habacuc ou Guri? Provavelmente não — e há uma explicação simples para isso. Segundo dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), esses nomes estão entre os mais raros do país, com menos de 20 registros em todo o território nacional.
A lista de nomes inusitados divulgada pelo instituto revela verdadeiras preciosidades da criatividade brasileira. Muitos soam como variações de nomes tradicionais — caso de Farlisson, Katlym e Dainela — enquanto outros parecem invenções únicas, como Guterman, Cartegeane e Ideusuita.
Entre os nomes que aparecem com um pouco mais de frequência, mas ainda assim fogem do comum, estão Airam, Ducimar, Caliandra e Elisiário, cada um com cerca de 550 registros no país. É o tipo de nome que causa curiosidade e provavelmente exige repetir a grafia sempre que alguém pergunta.
Curioso para ver alguns dos nomes mais raros? Abaixo, uma seleção organizada em ordem alfabética, conforme dados do IBGE.
Nomes do Brasil
Abelarde, Abao, Abeir, Adonilson, Airam, Alsira, Arani, Arivan, Britane, Briseida, Burt, Caliandra, Cartegeane, Casuo, Dainela, Dailandia, Daino, Ducimar, Ducineide, Ebener, Eara, Elisiario, Farlisson, Farildes, Fawzi, Fbricio, Guimar, Guivan, Guri, Guterman, Gylmara, Guvania, Habacuc, Ideana, Ideblando, Idenalva, Idevilson, Ied, Ielida, Iga, Igael, Igeni, Iginia, Ignazio, Igraci, Iduilio, Idino, Idiele, Idiclei, Idelmi, Idino, Idovan, Iduilio, Ielida, Joadir, Jhonatta, Katimila, Katlei, Katrinna, Katlym, Katione, Ketlim, Kessio, Lethycia, Loislane, Loris, Lyiz, Marleia, Nilceu, Raymara, Renisson, Salviana, Shyrlei, Vandelson, Warlem, Wesli.
Enquanto muitos desses nomes podem soar exóticos, cada um deles carrega uma história, uma escolha e, em alguns casos, um toque de originalidade familiar. O IBGE mostra que, mesmo em um país com mais de 200 milhões de habitantes, ainda há espaço para nomes únicos — e histórias únicas para contar.
E o seu nome?
Quer descobrir se o seu nome é comum ou raro? O IBGE disponibiliza uma ferramenta interativa chamada “Nomes no Brasil”, que permite ver quantas pessoas compartilham o mesmo nome que você — ou encontrar curiosidades como essas, escondidas nos registros civis do país.
