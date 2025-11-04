Você já conheceu alguém chamado Abelarde, Habacuc ou Guri? Provavelmente não — e há uma explicação simples para isso. Segundo dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), esses nomes estão entre os mais raros do país, com menos de 20 registros em todo o território nacional.

A lista de nomes inusitados divulgada pelo instituto revela verdadeiras preciosidades da criatividade brasileira. Muitos soam como variações de nomes tradicionais — caso de Farlisson, Katlym e Dainela — enquanto outros parecem invenções únicas, como Guterman, Cartegeane e Ideusuita.

Entre os nomes que aparecem com um pouco mais de frequência, mas ainda assim fogem do comum, estão Airam, Ducimar, Caliandra e Elisiário, cada um com cerca de 550 registros no país. É o tipo de nome que causa curiosidade e provavelmente exige repetir a grafia sempre que alguém pergunta.