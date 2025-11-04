O vereador Marcelo Tidy (MDB) acusa a Prefeitura de Franca de interferir na eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal. A um mês do pleito, previsto para a primeira quinzena de dezembro, o candidato à presidência criticou a postura do Executivo e de seus aliados em entrevista ao portal GCN/Sampi nesta terça-feira, 4. “Estou trabalhando contra duas frentes: contra a do próprio candidato e da interferência do Executivo no processo administrativo da Câmara”. A Prefeitura, no entanto, nega as alegações.

Tidy, que é segundo-secretário da atual Mesa Diretora, diz contar com o apoio do atual presidente Daniel Bassi (PSD), que desistiu de tentar a reeleição em respeito a um acordo firmado entre ambos. “Eu sou candidato, vou manter firme a minha candidatura, já é uma decisão que eu tomei”, afirmou o emedebista em entrevista. Segundo ele, Bassi “tem o compromisso de apoio” e estaria “empenhado em manter o nosso compromisso”.

O acordo citado pelo parlamentar foi costurado ainda em 2024. À época, Tidy abriu mão de disputar a presidência em troca do apoio à eleição de Daniel Bassi em 2025, em um pacto que previa o revezamento do comando da Casa.