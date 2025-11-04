O vereador Marcelo Tidy (MDB) acusa a Prefeitura de Franca de interferir na eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal. A um mês do pleito, previsto para a primeira quinzena de dezembro, o candidato à presidência criticou a postura do Executivo e de seus aliados em entrevista ao portal GCN/Sampi nesta terça-feira, 4. “Estou trabalhando contra duas frentes: contra a do próprio candidato e da interferência do Executivo no processo administrativo da Câmara”. A Prefeitura, no entanto, nega as alegações.
Tidy, que é segundo-secretário da atual Mesa Diretora, diz contar com o apoio do atual presidente Daniel Bassi (PSD), que desistiu de tentar a reeleição em respeito a um acordo firmado entre ambos. “Eu sou candidato, vou manter firme a minha candidatura, já é uma decisão que eu tomei”, afirmou o emedebista em entrevista. Segundo ele, Bassi “tem o compromisso de apoio” e estaria “empenhado em manter o nosso compromisso”.
O acordo citado pelo parlamentar foi costurado ainda em 2024. À época, Tidy abriu mão de disputar a presidência em troca do apoio à eleição de Daniel Bassi em 2025, em um pacto que previa o revezamento do comando da Casa.
Apesar do alinhamento de Tidy com o atual comando do Legislativo, o cenário não é favorável dentro da própria base do prefeito Alexandre Ferreira (MDB). Embora pertençam ao mesmo partido, parlamentares aliados ao Executivo estariam articulados para apoiar o vereador Fransérgio Garcia (PL), rival do emedebista na disputa pela presidência da Câmara.
Tidy não esconde o incômodo com o que classificou como “sensação” de interferência do Executivo na disputa. “Um colega, eu não vou falar o nome dele, mas ele, olhando nos meus olhos, me disse que ia seguir as orientações do gabinete. Ele foi muito claro, disse que seguiria a determinação a pedido do gabinete”, relatou.
O MDB tem três vereadores eleitos em Franca: Marcelo Tidy, Donizete da Farmácia e Claudinei da Rocha. Donizete já confirmou ao GCN que apoia o colega de partido na disputa pela presidência da Câmara.
Com o cenário atual, ele acredita já ter seis votos garantidos e continua em busca de novos apoios para consolidar sua vitória. Oficialmente, Daniel Bassi, Donizete da Farmácia e Zezinho Cabeleireiro (PSD) declararam apoio a ele, somando-se ao próprio voto. Se o recorte ideológico pesar, Tidy pode conquistar os votos de Gilson Pelizaro (PT) e Marília Martins (PSOL), frequentemente em confronto com a bancada conservadora do PL. Ambos, contudo, afirmaram ao GCN que ainda não definiram suas posições.
O vereador faz questão de reforçar que mantém uma relação de respeito com o Executivo, mas defende a independência do Legislativo. "Sempre fui parceiro do Executivo nos bons projetos", destacou.
Ele também levantou uma questão interna do próprio MDB: "no estatuto do MDB, diz que a bancada deveria seguir o líder do partido. No caso, hoje o líder do partido na Câmara sou eu. Estranha-me muito não ter 100% dos votos do MDB".
Sem interferências
A Prefeitura de Franca informou que as manifestações do vereador não procedem, que não há interferências na eleição para presidente da Câmara e que são poderes independentes.
