GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
ESTAVA FORAGIDO

Integrante do PCC é preso por participar de quadrilha de agiotas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Arquivo/GCN
Viaturas do Baep da Polícia Militar, durante o cumprimento dos mandados de prisão da operação
Viaturas do Baep da Polícia Militar, durante o cumprimento dos mandados de prisão da operação

A Polícia Militar prendeu na noite do último domingo, 2, no Jardim Luiza, na região Norte de Franca, um dos foragidos da terceira fase da Operação Castelo de Areia, do Ministério Público, que investiga um grupo especializado em agiotagem e lavagem de dinheiro.

O preso foi identificado como Vitor Manoel Reis dos Santos e é apontado pelo Ministério Público como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo as investigações, ele atuava na quadrilha como responsável pela cobrança de dívidas ilegais e é acusado de ameaçar e agredir vítimas que atrasavam os pagamentos.

De acordo com a Polícia Militar, Vitor foi levado para a Cadeia do Jardim Guanabara, em Franca, após ser localizado durante patrulhamento. Ele passou por audiência de custódia, onde a prisão foi mantida, e, posteriormente, foi transferido para a Penitenciária de Franca.

A Operação Castelo de Areia é conduzida pelo Ministério Público de São Paulo e tem como alvo um esquema de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro com ramificações em várias cidades do interior paulista.

