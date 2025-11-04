A Polícia Militar prendeu na noite do último domingo, 2, no Jardim Luiza, na região Norte de Franca, um dos foragidos da terceira fase da Operação Castelo de Areia, do Ministério Público, que investiga um grupo especializado em agiotagem e lavagem de dinheiro.

O preso foi identificado como Vitor Manoel Reis dos Santos e é apontado pelo Ministério Público como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo as investigações, ele atuava na quadrilha como responsável pela cobrança de dívidas ilegais e é acusado de ameaçar e agredir vítimas que atrasavam os pagamentos.

De acordo com a Polícia Militar, Vitor foi levado para a Cadeia do Jardim Guanabara, em Franca, após ser localizado durante patrulhamento. Ele passou por audiência de custódia, onde a prisão foi mantida, e, posteriormente, foi transferido para a Penitenciária de Franca.