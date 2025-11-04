06 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA CADEIA

Polícia prende ladrão de carros que buscava vítimas pela internet

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Homem suspeito de envolvimento em roubos de carros sendo preso pela Polícia Civil em Franca
Homem suspeito de envolvimento em roubos de carros sendo preso pela Polícia Civil em Franca

A Polícia Civil de Franca prendeu na manhã desta terça-feira, 4, um homem suspeito de participar de uma série de roubos contra donos de carros na região. Segundo as investigações, ele agia com um comparsa.

De acordo com o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Márcio Murari, responsável pelo caso, a dupla procurava anúncios de venda de veículos em plataformas de marketplace e combinava com os proprietários encontros em locais afastados de Franca, onde não havia câmeras de segurança.

O padrão dos crimes também chamava a atenção: os veículos visados eram sempre modelos mais antigos, de fácil revenda ou desmontagem. As vítimas eram moradoras de cidades vizinhas, como Pedregulho.

Um dos investigados foi preso nesta terça-feira e encaminhado à DIG de Franca. O comparsa segue sendo procurado.

Agora a Polícia Civil tenta identificar os possíveis receptadores dos carros.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários