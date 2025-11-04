A Polícia Civil de Franca prendeu na manhã desta terça-feira, 4, um homem suspeito de participar de uma série de roubos contra donos de carros na região. Segundo as investigações, ele agia com um comparsa.

De acordo com o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Márcio Murari, responsável pelo caso, a dupla procurava anúncios de venda de veículos em plataformas de marketplace e combinava com os proprietários encontros em locais afastados de Franca, onde não havia câmeras de segurança.

O padrão dos crimes também chamava a atenção: os veículos visados eram sempre modelos mais antigos, de fácil revenda ou desmontagem. As vítimas eram moradoras de cidades vizinhas, como Pedregulho.