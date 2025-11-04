Uma abordagem policial terminou em confusão na madrugada do último domingo, 2, em Guaíra, a 110 km de Franca. Vídeos gravados por moradores mostram o momento em que uma viatura da Polícia Militar atingiu uma motocicleta durante uma perseguição. Com o impacto, os dois ocupantes caíram no chão e, em seguida, foram agredidos com cassetetes pelos policiais.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo por volta das 3h30, quando tentou abordar uma moto sem iluminação na placa de identificação. Os dois homens desobedeceram à ordem de parada e fugiram.

Durante a perseguição, os suspeitos teriam coberto a placa com a mão, dirigido o veículo na contramão e subido em calçadas, colocando pedestres e outros motoristas em risco. Em outros trechos filmados por moradores, é possível ver o motociclista fugindo da viatura na calçada do terminal rodoviário da cidade.