Uma abordagem policial terminou em confusão na madrugada do último domingo, 2, em Guaíra, a 110 km de Franca. Vídeos gravados por moradores mostram o momento em que uma viatura da Polícia Militar atingiu uma motocicleta durante uma perseguição. Com o impacto, os dois ocupantes caíram no chão e, em seguida, foram agredidos com cassetetes pelos policiais.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo por volta das 3h30, quando tentou abordar uma moto sem iluminação na placa de identificação. Os dois homens desobedeceram à ordem de parada e fugiram.
Durante a perseguição, os suspeitos teriam coberto a placa com a mão, dirigido o veículo na contramão e subido em calçadas, colocando pedestres e outros motoristas em risco. Em outros trechos filmados por moradores, é possível ver o motociclista fugindo da viatura na calçada do terminal rodoviário da cidade.
A perseguição terminou após o contato entre a viatura e a motocicleta. Ao saírem da viatura, os militares atingiram os suspeitos. Por muito pouco, o passageiro não foi atropelado pela viatura.
De acordo com a corporação, populares que estavam em um bar próximo passaram a hostilizar os policiais, arremessando garrafas e outros objetos contra a equipe. Para conter a confusão, os militares revidaram.
"Frequentadores de um estabelecimento comercial próximo, talvez por não terem compreendido o contexto legal inicial que motivou a abordagem policial, passaram a hostilizar os policiais, arremessando garrafas e outros objetos em direção à equipe. Para conter a agressão e restabelecer a ordem, foi necessária ação de controle com o uso de equipamentos de menor grau de letalidade, cessando a hostilidade", informou a Polícia Militar por meio de nota.
A motocicleta foi apreendida por irregularidades de trânsito, e os ocupantes foram liberados após a ocorrência ser registrada.
Ainda em nota, a corporação informou que instaurou um procedimento interno para apurar a conduta dos policiais envolvidos, "bem como os resultados decorrentes, garantindo total transparência e observância aos princípios legais e institucionais que regem a atuação da corporação".
O caso também será encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar o episódio.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.