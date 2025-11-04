04 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Perseguição policial termina em tumulto e agressões em Guaíra

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Dupla de moto fugindo de viatura da Polícia Militar em Guaíra
Dupla de moto fugindo de viatura da Polícia Militar em Guaíra

Uma abordagem policial terminou em confusão na madrugada do último domingo, 2, em Guaíra, a 110 km de Franca. Vídeos gravados por moradores mostram o momento em que uma viatura da Polícia Militar atingiu uma motocicleta durante uma perseguição. Com o impacto, os dois ocupantes caíram no chão e, em seguida, foram agredidos com cassetetes pelos policiais.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo por volta das 3h30, quando tentou abordar uma moto sem iluminação na placa de identificação. Os dois homens desobedeceram à ordem de parada e fugiram.

Durante a perseguição, os suspeitos teriam coberto a placa com a mão, dirigido o veículo na contramão e subido em calçadas, colocando pedestres e outros motoristas em risco. Em outros trechos filmados por moradores, é possível ver o motociclista fugindo da viatura na calçada do terminal rodoviário da cidade.

A perseguição terminou após o contato entre a viatura e a motocicleta. Ao saírem da viatura, os militares atingiram os suspeitos. Por muito pouco, o passageiro não foi atropelado pela viatura.

De acordo com a corporação, populares que estavam em um bar próximo passaram a hostilizar os policiais, arremessando garrafas e outros objetos contra a equipe. Para conter a confusão, os militares revidaram.

"Frequentadores de um estabelecimento comercial próximo, talvez por não terem compreendido o contexto legal inicial que motivou a abordagem policial, passaram a hostilizar os policiais, arremessando garrafas e outros objetos em direção à equipe. Para conter a agressão e restabelecer a ordem, foi necessária ação de controle com o uso de equipamentos de menor grau de letalidade, cessando a hostilidade", informou a Polícia Militar por meio de nota.

A motocicleta foi apreendida por irregularidades de trânsito, e os ocupantes foram liberados após a ocorrência ser registrada.

Ainda em nota, a corporação informou que instaurou um procedimento interno para apurar a conduta dos policiais envolvidos, "bem como os resultados decorrentes, garantindo total transparência e observância aos princípios legais e institucionais que regem a atuação da corporação".

O caso também será encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar o episódio.

