A parceria entre um grupo de investidores e a Francana para assumir o futebol do clube já para o Campeonato Paulista Série A3 de 2026 fracassou. Após semanas discutindo pontos no contrato, representantes do grupo interessado na terceirização do futebol da agremiação convocaram uma coletiva de imprensa, no começo da noite dessa segunda-feira, 3, para anunciar o fim das negociações. O contrato teria validade até 2030, com uma folha de pagamento estimada em R$ 200 mil na Série A3, o que totalizaria investimento de cerca de R$ 3 milhões por temporada.

O acordo entre clube e empresários estava sendo conduzido pelo Conselho Deliberativo da agremiação, encabeçado pelo vice-presidente Fransérgio Garcia, que também é vereador em Franca. O Grupo Good Foot, interessado em administrar o futebol da Veterana, tem como membros o ex-jogador Fransérgio Bastos e Ivo Gonçalves, pai do meio-campista Estêvão Willian, do Chelsea.

A reunião nesta segunda-feira foi realizada no escritório de um conselheiro da agremiação com a presença da maioria dos atuais membros do Conselho Deliberativo, entre eles o presidente do próprio Conselho, Anderson Silva; do vice, Fransérgio Garcia; do vice-presidente da diretoria executiva, Antônio Miranda (Toninho Bolota); e do representante do Grupo Good Foot, Tiago Bastos, responsável por informar sobre o encerramento das tratativas.