A chegada do Papai Noel no Centro de Franca já tem data marcada para acontecer e será no dia 28 de novembro, aniversário da cidade, quando o “Bom Velhinho” chegará à praça Nossa Senhora da Conceição, a Praça Matriz.

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promoverá, mais uma vez, a tradição que já dura mais de 20 anos. O evento começa a partir das 18h30, em novo espaço. Dessa vez, o ponto de encontro será próximo à Concha Acústica.

Com pelo menos uma hora de duração, a programação prevê a chegada do Noel em grande estilo, com brincadeiras interativas, coral de músicas natalinas e as presenças de personagens típicos da data.