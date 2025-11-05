A chegada do Papai Noel no Centro de Franca já tem data marcada para acontecer e será no dia 28 de novembro, aniversário da cidade, quando o “Bom Velhinho” chegará à praça Nossa Senhora da Conceição, a Praça Matriz.
A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promoverá, mais uma vez, a tradição que já dura mais de 20 anos. O evento começa a partir das 18h30, em novo espaço. Dessa vez, o ponto de encontro será próximo à Concha Acústica.
Com pelo menos uma hora de duração, a programação prevê a chegada do Noel em grande estilo, com brincadeiras interativas, coral de músicas natalinas e as presenças de personagens típicos da data.
“De forma lúdica, os pequenos e suas famílias participarão de charadas para descobrirem onde o vilão mais famoso do Natal escondeu o Papai Noel”, disse o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge. “Além de entretenimento e cultura para a população, a chegada do Bom Velhinho se propõe a contribuir para uma maior interação do público junto ao comércio local que, nesta época, precisa estar aquecido para crescer em renda e geração de empregos”, afirmou.
Horário do Comércio no Final de Ano
Já antecipando as comemorações, a Acif também divulgou os horários de funcionamento do comércio para a reta final do ano, partindo da Black Friday, no dia 28 de novembro.
No dia em que é comemorado o aniversário da cidade, as lojas devem funcionar das 9h às 22h. O fim de semana pós-Black Friday segue em horário normal.
Na segunda-feira, 1°, que marca o início de dezembro, se inicia o horário especial de Natal, que seguirá até o dia 23 de dezembro. Confira:
- segunda a sexta-feira: das 9h às 22h (exceto em 08/12, feriado pelo Dia da Padroeira de Franca, quando o comércio estará fechado);
- sábados: das 9h às 18h;
- domingos: das 10h às 18h.
No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o horário para atendimento do comércio é das 9h às 18h. No dia 25 não haverá expediente, que será retomado somente no dia 26 de dezembro, a partir das 12h, até as 18h.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.