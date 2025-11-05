A falta do leite Neocate, utilizado por crianças com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), tem gerado preocupação e revolta entre famílias de Franca. O produto, que é fornecido gratuitamente pela Farmácia de Alto Custo, é essencial para o desenvolvimento e a saúde de crianças com a condição, mas, segundo relatos, está em falta há pelo menos uma semana.

O leite é considerado insubstituível para quem tem APLV, e nas farmácias particulares o preço chega a R$ 280 a R$ 300 por lata de 400 gramas. Segundo os responsáveis, o consumo pode chegar a duas ou três latas por semana, o que torna inviável a compra contínua para a maioria das famílias.

“É inadmissível que um item tão essencial falte. O leite é a única fonte segura de nutrição para meu filho, e não temos condições de comprar por conta própria”, afirmou Thais Pedigone, mãe de uma criança com APLV.