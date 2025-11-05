A falta do leite Neocate, utilizado por crianças com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), tem gerado preocupação e revolta entre famílias de Franca. O produto, que é fornecido gratuitamente pela Farmácia de Alto Custo, é essencial para o desenvolvimento e a saúde de crianças com a condição, mas, segundo relatos, está em falta há pelo menos uma semana.
O leite é considerado insubstituível para quem tem APLV, e nas farmácias particulares o preço chega a R$ 280 a R$ 300 por lata de 400 gramas. Segundo os responsáveis, o consumo pode chegar a duas ou três latas por semana, o que torna inviável a compra contínua para a maioria das famílias.
“É inadmissível que um item tão essencial falte. O leite é a única fonte segura de nutrição para meu filho, e não temos condições de comprar por conta própria”, afirmou Thais Pedigone, mãe de uma criança com APLV.
Além da falta do Neocate, moradores também relataram escassez de outros produtos fornecidos pela Farmácia de Alto Custo, como medicamentos usados no tratamento de câncer e doenças autoimunes.
Uma das mães denunciou ainda a revenda irregular de leites especiais nas redes sociais. Segundo ela, há pessoas que continuam retirando o produto mesmo sem mais necessidade e o vendem na internet. “Tem gente pegando de graça e vendendo por R$ 50. É revoltante, enquanto outras mães estão desesperadas sem conseguir o leite”, contou.
A CAF (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) do Estado de São Paulo informou que a chegada do leite Neocate à FME (Farmácia de Medicamentos Especializados) de Franca estava prevista para esta quarta-feira, 5. Segundo o órgão, os familiares dos pacientes serão contatados para realizar a retirada do produto.
A CAF reforçou ainda que, para a dispensação, é necessário que os pacientes apresentem toda a documentação técnica exigida, conforme os critérios estabelecidos para o fornecimento do leite especial.
