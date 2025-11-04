A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a quarta fase da Operação Médici Umbra nesta terça-feira, 4, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em invasão de sistemas, estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. Um investigado de 21 anos foi preso em Franca por participação no esquema.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DRCPE/Dercc) e contou com o apoio de equipes da Polícia Civil de São Paulo e do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, sete de busca e apreensão e bloqueios de contas bancárias e criptoativos nos municípios de Barueri e Franca e em Brasília.
Em Franca, os policiais do GOE de Ribeirão Preto deram apoio à operação, que resultou na prisão de um jovem de 21 anos, suspeito de participar do esquema criminoso.
De acordo com o policial civil Franco Jordão Costa, do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Rio Grande do Sul, o investigado atuava oferecendo aplicações virtuais, conhecidas como APIs, para que outros membros do grupo pudessem executar os golpes pela internet.
“Nós efetuamos a prisão do indivíduo de 21 anos pela prática de estelionato pela internet. Ele é morador de Franca e fazia parte de uma quadrilha que obteve acesso a contas GOV de médicos, utilizando os dados para realizar movimentações financeiras e aplicar golpes. As vítimas são todas do Rio Grande do Sul”, explicou Costa.
O policial destacou que esta é a quarta fase da operação Médici Umbra, iniciada em junho deste ano. A investigação identificou integrantes do grupo em diferentes estados do país, cada um com funções específicas dentro do esquema.
O suspeito não tinha antecedentes criminais e foi encaminhado ao sistema prisional paulista, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Além da prisão em Franca, outras equipes cumpriram mandados simultâneos em Barueri, na Grande São Paulo. As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos.
