A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a quarta fase da Operação Médici Umbra nesta terça-feira, 4, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em invasão de sistemas, estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. Um investigado de 21 anos foi preso em Franca por participação no esquema.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DRCPE/Dercc) e contou com o apoio de equipes da Polícia Civil de São Paulo e do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, sete de busca e apreensão e bloqueios de contas bancárias e criptoativos nos municípios de Barueri e Franca e em Brasília.

Em Franca, os policiais do GOE de Ribeirão Preto deram apoio à operação, que resultou na prisão de um jovem de 21 anos, suspeito de participar do esquema criminoso.