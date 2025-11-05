A Promotoria de Justiça de Pontal, a cerca de 100 km de Franca, apresentou, na semana passada, denúncia formal contra Elizabete Arrabaça, de 67 anos, acusada de matar a própria filha Nathalia Garnica ao envenená-la com chumbinho, substância usada ilegalmente como raticida. O Ministério Público também pediu a prisão preventiva da suspeita, que já responde por outro homicídio, cometido contra a nora, e é investigada por mais duas mortes suspeitas.

De acordo com a denúncia, assinada pela promotora Anne Marie Lourenço Karsten, o crime ocorreu em fevereiro deste ano. A acusada, que enfrentava dificuldades financeiras e era viciada em jogos de azar, teria sido acolhida pela filha dias antes do assassinato. Segundo a investigação, ela ministrou o veneno de forma dissimulada, levando a vítima à morte pouco tempo depois.

As apurações apontam que o homicídio foi premeditado e motivado por interesse patrimonial. Em março, um mês após o crime, a mulher renegociou um empréstimo consignado de quase R$ 90 mil em seu nome. O Ministério Público afirma ainda que, após a morte da filha, a acusada limpou e esvaziou o imóvel rapidamente e tentou transferir dinheiro da conta da vítima para a sua.