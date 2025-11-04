Morreu, aos 90 anos, José da Silva Mattos, conhecido carinhosamente como "José Fronteira", fundador da Autoescola Guarany, em Franca. Nascido em 1935, ele dedicou boa parte da vida ao trabalho e à formação de novos motoristas, sendo reconhecido como um dos pioneiros do setor na cidade. A morte, de causas naturais, aconteceu na noite dessa segunda-feira, 3.

José fundou, sozinho, a Autoescola Guarany em 1971, no bairro Estação, e ficou conhecido por seu comprometimento, paciência e dedicação com os alunos. Ao longo das décadas, tornou-se uma figura muito respeitada e querida pela comunidade francana.

Ele era viúvo de Anésia Gonçalves Mattos e deixa as filhas Jacira Aparecida Silva Mattos e Janete da Graça Silva Mattos, o filho Fabio Ramos Pereira, além da neta Mariana Mattos Dal Sasso. José também era pai de Gilmar Desterro Silva Mattos, já falecido.