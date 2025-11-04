04 de novembro de 2025
LUTO

Morre José Fronteira, fundador da Autoescola Guarany, aos 90 anos

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
José da Silva Mattos, o 'José Fronteira'
Morreu, aos 90 anos, José da Silva Mattos, conhecido carinhosamente como "José Fronteira", fundador da Autoescola Guarany, em Franca. Nascido em 1935, ele dedicou boa parte da vida ao trabalho e à formação de novos motoristas, sendo reconhecido como um dos pioneiros do setor na cidade. A morte, de causas naturais, aconteceu na noite dessa segunda-feira, 3.

José fundou, sozinho, a Autoescola Guarany em 1971, no bairro Estação, e ficou conhecido por seu comprometimento, paciência e dedicação com os alunos. Ao longo das décadas, tornou-se uma figura muito respeitada e querida pela comunidade francana.

Ele era viúvo de Anésia Gonçalves Mattos e deixa as filhas Jacira Aparecida Silva Mattos e Janete da Graça Silva Mattos, o filho Fabio Ramos Pereira, além da neta Mariana Mattos Dal Sasso. José também era pai de Gilmar Desterro Silva Mattos, já falecido.

O velório acontece na sala 9 do Velório São Vicente. O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Cristais Paulista, às 14 horas desta terça-feira, 4.

