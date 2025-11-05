Estudantes de Cristais Paulista que utilizam o transporte gratuito para frequentar faculdades e cursos técnicos em Franca têm reclamado das más condições dos ônibus utilizados no trajeto. As principais queixas envolvem bancos rasgados, encostos danificados e sujeira, o que tem gerado desconforto durante as viagens diárias.

As imagens enviadas à reportagem mostram assentos rasgados, espuma exposta e estrutura metálica aparente, e compartimentos de apoio soltos.

Um estudante, que preferiu não se identificar, relatou que os ônibus “são muito antigos” e que a situação piora com o tempo.