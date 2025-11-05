Estudantes de Cristais Paulista que utilizam o transporte gratuito para frequentar faculdades e cursos técnicos em Franca têm reclamado das más condições dos ônibus utilizados no trajeto. As principais queixas envolvem bancos rasgados, encostos danificados e sujeira, o que tem gerado desconforto durante as viagens diárias.
As imagens enviadas à reportagem mostram assentos rasgados, espuma exposta e estrutura metálica aparente, e compartimentos de apoio soltos.
Um estudante, que preferiu não se identificar, relatou que os ônibus “são muito antigos” e que a situação piora com o tempo.
“Esses ônibus são da época do ex-prefeito Hélio Kondo, lá de 2005 a 2012. Desde então, praticamente não houve renovação da frota. A gente precisa usar, mas é desconfortável e perigoso”, disse.
O transporte é oferecido pela Prefeitura de Cristais Paulista para estudantes que cursam ensino técnico e superior em Franca. As viagens acontecem diariamente, levando alunos para instituições de ensino na cidade.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cristais Paulista para saber se há previsão de renovação da frota ou reparos nos veículos utilizados no transporte estudantil. O secretário de Educação, Edson Silva, informou que vem realizando manutenções gradativas na frota de ônibus que atendem o transporte público, com o objetivo de evitar a interrupção dos serviços.
Segundo a administração municipal, os veículos são antigos e demandam alto custo de manutenção, motivo pelo qual está em andamento o processo de aquisição de cinco novos ônibus para a renovação da frota. A previsão é de que a compra seja concluída ainda neste ano, por meio de financiamento próprio do município.
