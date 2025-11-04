O Sesi Franca enfrenta o Minas na noite desta terça-feira, 4, às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela sua sexta partida pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.
A partida contra a equipe mineira é considerada um dos confrontos diretos pelas primeiras colocações na fase regular da competição nacional. O time francano soma 4 vitórias e uma derrota até agora, aparecendo na 3ª colocação, com 80% de aproveitamento.
O Minas realiza campanha com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias, na 2ª posição. O Flamengo é o líder, também com 100% de aproveitamento, mas já com 6 partidas disputadas.
O técnico francano Helinho Garcia segue sem poder contar com os alas/armadores Georginho e David Jackson, ambos com lesões na coxa. O novo reforço da equipe, o panamenho Luis Rodríguez, já treina no clube, mas ainda aguarda regularização de sua documentação para poder estrear. Ele nem viajou com a delegação para Minas.
Helinho destacou a força do time do técnico Léo Costa quando atua em casa, mas garante que sua equipe está preparada para o confronto direto na tabela de classificação. “A equipe do Minas dificilmente perde em BH, então é foco total para que possamos, dentro daquilo que a gente vem realizando, fazermos um grande jogo buscando a vitória que, sem dúvida, vale por duas, já que o Minas é um dos candidatos ao título”.
Após o jogo diante do Minas, a delegação do Sesi Franca permanece em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira, 6, no ginásio Dona Salomé.
