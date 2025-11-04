O Sesi Franca enfrenta o Minas na noite desta terça-feira, 4, às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela sua sexta partida pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.

A partida contra a equipe mineira é considerada um dos confrontos diretos pelas primeiras colocações na fase regular da competição nacional. O time francano soma 4 vitórias e uma derrota até agora, aparecendo na 3ª colocação, com 80% de aproveitamento.

O Minas realiza campanha com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias, na 2ª posição. O Flamengo é o líder, também com 100% de aproveitamento, mas já com 6 partidas disputadas.