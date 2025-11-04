O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta terça-feira, 4, pela primeira vez, um levantamento detalhado sobre os sobrenomes mais frequentes da população brasileira. Em Franca, os dados mostram que a cidade segue de perto a tendência nacional, com "Silva" sendo o sobrenome mais comum, registrado por 14.164 moradores.
O pódio francano é exatamente o mesmo do ranking brasileiro: "Silva" em primeiro, seguido por "Santos", com 8.885 pessoas em Franca, e "Oliveira", com 7.788.
No cenário nacional, a liderança se repete, mas em escala muito maior. "Silva" é o sobrenome de 5.094.279 brasileiros, enquanto "Santos" (3.636.347) e "Oliveira" (3.243.203) completam as três primeiras posições do país.
'Pereira' se destaca em Franca
A primeira grande diferença entre a lista de Franca e a do Brasil aparece na quarta posição. No ranking local, "Pereira" é o quarto sobrenome mais comum, com 6.615 registros. No Brasil, "Pereira" aparece apenas na 11ª posição.
O sobrenome "Souza", que é o 4º mais frequente no Brasil (2.427.601), em Franca ocupa a quinta posição (5.741 pessoas).
O restante do top 10 francano é formado por Rodrigues (5.421), Alves (5.109), Lima (4.939), Ferreira (4.810) e Ribeiro (4.264). A lista dos 20 sobrenomes mais comuns na cidade se completa com Gomes, Martins, Costa, Gonçalves, Carvalho, Fernandes, Nascimento, Marques, Freitas e Rosa.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.