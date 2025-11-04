O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta terça-feira, 4, pela primeira vez, um levantamento detalhado sobre os sobrenomes mais frequentes da população brasileira. Em Franca, os dados mostram que a cidade segue de perto a tendência nacional, com "Silva" sendo o sobrenome mais comum, registrado por 14.164 moradores.

O pódio francano é exatamente o mesmo do ranking brasileiro: "Silva" em primeiro, seguido por "Santos", com 8.885 pessoas em Franca, e "Oliveira", com 7.788.

No cenário nacional, a liderança se repete, mas em escala muito maior. "Silva" é o sobrenome de 5.094.279 brasileiros, enquanto "Santos" (3.636.347) e "Oliveira" (3.243.203) completam as três primeiras posições do país.

'Pereira' se destaca em Franca