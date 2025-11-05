O Senac Franca promove, nesta quinta-feira, 6, às 19h30, a palestra “Novas Perspectivas sobre Construção e Inovação”, dentro da programação do Design Essencial 2025, evento estadual do Senac São Paulo voltado às áreas de Design, Artes e Arquitetura. A atividade é gratuita e aberta ao público, reunindo profissionais e estudantes interessados em discutir práticas e tendências da construção civil contemporânea.

A palestra trará ao palco três especialistas com diferentes visões sobre inovação e processos construtivos. Um deles é Marcos Paulo, gerente operacional e especialista em Steel Frame e Drywall, com 18 anos de experiência na construção civil, incluindo passagem pela Europa, onde atuou com o sistema Wood Frame. Ele vai abordar as novas tecnologias que vêm transformando o setor e ganhando espaço no mercado brasileiro.

Outra convidada é Marina Bueno, psicóloga e especialista em Gestão Estratégica de Negócios, que há 17 anos atua com desenvolvimento humano e liderança. Com experiência no varejo e foco em comportamento do consumidor e cultura centrada no cliente, Marina vai discutir a importância das pessoas e da gestão organizacional na adoção de novos modelos de construção e design.