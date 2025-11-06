Reconhecida como referência nacional, a experiência de Franca com o Programa Moradia Primeiro, desenvolvido pela Secretaria de Ação Social da Prefeitura, foi tema de destaque em um Seminário Nacional realizado em Curitiba (PR) na última semana.
O evento, promovido pela Universidade Federal do Paraná, por meio do Núcleo de Prática, Ensino, Pesquisa e Extensão em Moradia Primeiro, reuniu representantes da comunidade acadêmica, pesquisadores e profissionais que atuam na formulação e execução de políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua. O objetivo foi trocar experiências e discutir estratégias práticas e teóricas sobre o modelo de acolhimento e reintegração social adotado em diversas cidades do país.
Durante o seminário, Franca foi representada pela coordenadora do Espaço Dignidade, Karina Marques da Silva, e pela coordenadora do projeto, Lindsay Lemos Gonçalves Ferreira, que apresentaram os resultados e avanços do programa no município.
“Além de apresentarmos o nosso programa, durante o seminário, foi elaborada uma agenda nacional de debates e estratégias para este público. Foi muito importante estar em um evento deste porte”, destacou o secretário de Ação Social, Ôiter Cassiano Marques.
Implantado em 2021, o Moradia Primeiro oferece residência temporária a pessoas maiores de 18 anos que vivem em situação de rua há mais de cinco anos. O programa garante acompanhamento multidisciplinar e condições adequadas de moradia, com o objetivo de promover autonomia, dignidade e reintegração social. Atualmente, cerca de 200 pessoas são acolhidas pelo projeto em Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.