Reconhecida como referência nacional, a experiência de Franca com o Programa Moradia Primeiro, desenvolvido pela Secretaria de Ação Social da Prefeitura, foi tema de destaque em um Seminário Nacional realizado em Curitiba (PR) na última semana.

O evento, promovido pela Universidade Federal do Paraná, por meio do Núcleo de Prática, Ensino, Pesquisa e Extensão em Moradia Primeiro, reuniu representantes da comunidade acadêmica, pesquisadores e profissionais que atuam na formulação e execução de políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua. O objetivo foi trocar experiências e discutir estratégias práticas e teóricas sobre o modelo de acolhimento e reintegração social adotado em diversas cidades do país.

Durante o seminário, Franca foi representada pela coordenadora do Espaço Dignidade, Karina Marques da Silva, e pela coordenadora do projeto, Lindsay Lemos Gonçalves Ferreira, que apresentaram os resultados e avanços do programa no município.