O Fiat Uno azul que ficou pendurado em um barranco às margens da rodovia Tancredo Neves, entre Claraval (MG) e Franca, no km 1, foi retirado. Na manhã desta terça-feira, 4, após dias de preocupação entre os moradores e motoristas que passam pelo local, o carro havia sido removido.

O acidente ocorreu no domingo, 2. O motorista perdeu o controle da direção ao trafegar próximo a uma propriedade rural, cruzou uma valeta de escoamento de água, bateu em uma cerca e o carro acabou preso no barranco, com as rodas traseiras suspensas, sustentado apenas pela terra e por um pedaço de tronco. Apesar do susto, o condutor não se feriu.

Testemunhas contaram que o veículo foi visto ziguezagueando na pista antes de sair da rodovia. Desde então, o Uno ficou no local em uma posição instável, gerando medo entre os motoristas, especialmente por causa das chuvas.