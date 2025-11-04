Veja o obituário desta terça-feira, 4, em Franca:
Nome: Maria Helana Tosatti Magalhães
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Julia Soares dos Santos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Odete Maria Araújo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Alice de Paula Azarias
Idade: 80 anos
Local do velório: São Judas Tadeu
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Zelia Maria Barcelos Campos
Idade: 77 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: José da Silva Matos
Idade: 90 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Renata Aparecida da Silva
Idade: 53 anos
Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci (MG)
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério de Ibiraci (MG)
Horário previsto do sepultamento: 16h
