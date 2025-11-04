Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira 4, no bairro São José, em Franca. O condutor do carro afirmou que o sol atrapalhou sua visão.

De acordo com testemunhas, o motociclista seguia pela rua Saldanha Marinho, que é preferencial, quando o condutor de um carro que estava parado na rua Edward Scarabucci Teixeira, no “pare”, avançou a sinalização e acabou cortando a frente da moto.

O motociclista ainda tentou evitar a queda, chegou a colocar os pés no chão para tentar retomar o controle do veículo, mas acabou caindo e sofrendo várias escoriações pelo corpo.