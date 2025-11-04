04 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Sol forte causa acidente entre carro e moto no bairro São José

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmeras de Segurança
Carro avança a sinalização e é atingido por motociclista
Carro avança a sinalização e é atingido por motociclista

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira 4, no bairro São José, em Franca. O condutor do carro afirmou que o sol atrapalhou sua visão.

De acordo com testemunhas, o motociclista seguia pela rua Saldanha Marinho, que é preferencial, quando o condutor de um carro que estava parado na rua Edward Scarabucci Teixeira, no “pare”, avançou a sinalização e acabou cortando a frente da moto.

O motociclista ainda tentou evitar a queda, chegou a colocar os pés no chão para tentar retomar o controle do veículo, mas acabou caindo e sofrendo várias escoriações pelo corpo.

O motorista do carro permaneceu no local e contou que o sol atrapalhou sua visão, o que o fez não perceber a aproximação da moto antes de avançar.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima e a encaminhou a um hospital da cidade.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários