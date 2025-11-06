Faltando menos de um ano para as Eleições Gerais de 2026, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) iniciou uma campanha para incentivar os jovens a tirarem o primeiro título de eleitor. A principal novidade é que adolescentes de 15 anos que completarão 16 até o dia 4 de outubro de 2026, data do primeiro turno, já podem se alistar na Justiça Eleitoral.

Para orientar esse novo público, o tribunal lançou o Guia do Jovem Eleitor, uma cartilha que explica o processo de alistamento, a importância do voto e a segurança da urna eletrônica. A ação faz parte da campanha “Meu voto, minha escolha” e está alinhada à Semana do Jovem Eleitor, promovida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde segunda-feira, 3, até sexta-feira, 7.

Embora o voto seja obrigatório apenas a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17, a participação dessa faixa etária tem sido expressiva. Em 2024, o estado de São Paulo registrou mais de 167 mil eleitores com idade entre 16 e 17 anos.

Como tirar o título