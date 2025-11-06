Faltando menos de um ano para as Eleições Gerais de 2026, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) iniciou uma campanha para incentivar os jovens a tirarem o primeiro título de eleitor. A principal novidade é que adolescentes de 15 anos que completarão 16 até o dia 4 de outubro de 2026, data do primeiro turno, já podem se alistar na Justiça Eleitoral.
Para orientar esse novo público, o tribunal lançou o Guia do Jovem Eleitor, uma cartilha que explica o processo de alistamento, a importância do voto e a segurança da urna eletrônica. A ação faz parte da campanha “Meu voto, minha escolha” e está alinhada à Semana do Jovem Eleitor, promovida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde segunda-feira, 3, até sexta-feira, 7.
Embora o voto seja obrigatório apenas a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17, a participação dessa faixa etária tem sido expressiva. Em 2024, o estado de São Paulo registrou mais de 167 mil eleitores com idade entre 16 e 17 anos.
Como tirar o título
A cartilha do TRE-SP explica que o processo para emitir o título pode ser iniciado pela internet, com o agendamento do atendimento, basta clicar aqui. No entanto, o comparecimento presencial ao cartório eleitoral (Rua Thomáz Gonzaga, 2.039, no centro), é indispensável para a coleta da biometria, que será usada para liberar a urna no dia da votação.
No dia do atendimento, é preciso apresentar:
- um documento de identificação original (RG, carteira de trabalho física ou passaporte);
- um comprovante de residência recente.
O prazo final para solicitar o título e participar das eleições de 2026 se encerra em 6 de maio de 2026. Após essa data, o cadastro eleitoral é fechado para a organização do pleito.
Segurança da Urna
O Guia do Jovem Eleitor também dedica uma parte para explicar o funcionamento da urna eletrônica, reforçando que o equipamento é um dos mais seguros do mundo. O material destaca que a urna não possui conexão com a internet, conta com mais de 30 camadas de segurança e, desde sua implantação em 1996, nunca teve um caso de fraude comprovado.
Nas eleições de 2026, os eleitores irão às urnas para escolher presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.
