OPORTUNIDADE

Emprega Franca abre a semana com 203 vagas de trabalho

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Candidatos devem comparecer na sede do Emprega Franca, em prédio anexo à Rodoviária
O Programa Emprega Franca disponibiliza nesta terça-feira, 4, um total de 203 novas vagas de trabalho em diversas áreas de atuação. Há oportunidades para candidatos com ou sem experiência prévia.

Os destaques desta semana incluem 30 vagas para telemarketing, 20 para auxiliar de confeiteiro, 10 para atendentes de lojas, além de chances para eletricista de instalações, motorista, atendente de farmácia, mecânico, padeiro e repositor de mercadoria. O programa também oferece vagas específicas para pessoas com deficiência (PCDs).

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Emprega Franca, localizada em um prédio anexo à Rodoviária (na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

É necessário levar os documentos pessoais e um currículo, que pode ser apresentado tanto na versão impressa quanto em formato PDF salvo no celular.

As vagas de emprego também podem ser consultadas diariamente através do site da Prefeitura de Franca. Para mais informações, o Emprega Franca disponibiliza o telefone (16) 3706-6590 e o WhatsApp (16) 99601-0848.

