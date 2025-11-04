Um homem foi preso na noite desta segunda-feira, 3, na avenida Santa Cruz, em Franca, após ser flagrado com um celular furtado. Ao ser questionado, ele alegou ter comprado o aparelho por R$ 150 de um homem desconhecido na Praça Barão, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, os policiais abordaram o suspeito, já conhecido nos meios policiais por envolvimento com entorpecentes. Durante a revista, encontraram em sua posse um celular Motorola prata.

Questionado sobre a origem do aparelho, o homem afirmou que havia adquirido o telefone há poucos dias, mas não apresentou nota fiscal ou qualquer comprovação de compra. Ao consultar o número de série do celular no sistema, os policiais constataram que o aparelho havia sido furtado no dia 26 de agosto.