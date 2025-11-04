As obras de construção das novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Franca avançam em três bairros simultaneamente, com a unidade do Parque das Esmeraldas entrando em sua fase de acabamento. Nesta semana, a construção teve a cobertura concluída e as equipes agora se concentram no término das instalações dos sistemas hidráulico e elétrico.

Localizada na região oeste, entre a avenida Terezinha de Melo Jerônimo de Oliveira e a rua David Donizete Oliveira, a UBS do Esmeraldas é um investimento de R$ 1,9 milhão, proveniente do Novo PAC do Governo Federal. A nova unidade atenderá os moradores dos bairros Peres Elias, Jardim Adelinha, Quinta do Café, Parque Florestal, Jardins Simões e Zelinda, além do próprio Esmeraldas.

Outras obras em andamento

Enquanto isso, no Jardim Palma, a construção de outra UBS, em padrões semelhantes, está na fase de alvenaria. A estrutura já começa a ser destacada, aproximando-se do ponto de receber as vigas para a cobertura. Esta obra tem um investimento de R$ 1,8 milhão, oriundo de emenda parlamentar e do Governo do Estado.