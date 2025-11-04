04 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SAÚDE

UBS Esmeraldas entra em fase final; outras obras avançam

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
UBS Esmeraldas vista do alto, já em fase final
UBS Esmeraldas vista do alto, já em fase final

As obras de construção das novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Franca avançam em três bairros simultaneamente, com a unidade do Parque das Esmeraldas entrando em sua fase de acabamento. Nesta semana, a construção teve a cobertura concluída e as equipes agora se concentram no término das instalações dos sistemas hidráulico e elétrico.

Localizada na região oeste, entre a avenida Terezinha de Melo Jerônimo de Oliveira e a rua David Donizete Oliveira, a UBS do Esmeraldas é um investimento de R$ 1,9 milhão, proveniente do Novo PAC do Governo Federal. A nova unidade atenderá os moradores dos bairros Peres Elias, Jardim Adelinha, Quinta do Café, Parque Florestal, Jardins Simões e Zelinda, além do próprio Esmeraldas.

Outras obras em andamento

Enquanto isso, no Jardim Palma, a construção de outra UBS, em padrões semelhantes, está na fase de alvenaria. A estrutura já começa a ser destacada, aproximando-se do ponto de receber as vigas para a cobertura. Esta obra tem um investimento de R$ 1,8 milhão, oriundo de emenda parlamentar e do Governo do Estado.

Na Vila Santa Terezinha, a terceira nova unidade está sendo erguida e já está na fase de levantamento das paredes e preparação da base superior. Orçada em R$ 3 milhões, a obra faz parte do Programa Minha UBS, do Governo Federal, e tem como objetivo substituir a atual UBS que atende o bairro.

navegação navegação

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários