Terminou nessa segunda-feira, 3, a angústia da família de Ana Paula Rodrigues Vieira Cunha Alves, de 31 anos, que estava desaparecida desde a última quarta-feira, 29 de outubro. Após seis dias de buscas, ela foi encontrada pelo próprio marido, José Raimundo Francisco Alves, nas imediações da Vila São Sebastião, nas proximidades da rodovia Cândido Portinari.

Segundo o marido, Ana Paula, que é diagnosticada com esquizofrenia, foi encontrada desorientada, mas em bom estado de saúde. Após o reencontro, ela foi encaminhada para receber atendimento médico.

O desaparecimento mobilizou amigos e familiares. Ana Paula havia sido vista pela última vez em sua casa, no Jardim Luiza II, na quarta-feira passada, por volta das 12h30. Ela, que trajava um vestido rosa florido, saiu no momento em que o marido foi buscar a filha do casal na escola, deixando para trás o celular e documentos pessoais.